Bologna, buone notizie: tornano in gruppo Paz e Calabresi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sinisa Mihajlovic ritrova in gruppo due elementi importanti: tornano ad allenarsi con la squadra Paz e Calabresi (parzialmente) Sinisa Mihajlovic riceve finalmente alcune buone notizie dopo gli stop di Medel e Dijks. Come riportato dal sito ufficiale del Bologna, tornano ad allenarsi in gruppo Paz e Calabresi. Il difensore si allena parzialmente con la squadra, con alcune mancanze per i calciatori andati con le nazionali. Soltanto terapie invece per Gary Medel, Andrea Poli e Mitchell Dijks, ancora ai box per infortunio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sinisa Mihajlovic ritrova indue elementi importanti:ad allenarsi con la squadra Paz e(parzialmente) Sinisa Mihajlovic riceve finalmente alcunedopo gli stop di Medel e Dijks. Come riportato dal sito ufficiale delad allenarsi inPaz e. Il difensore si allena parzialmente con la squadra, con alcune mancanze per i calciatori andati con le nazionali. Soltanto terapie invece per Gary Medel, Andrea Poli e Mitchell Dijks, ancora ai box per infortunio. Leggi su Calcionews24.com

ienablinski : RT @dvcaradonna: #LuoghiInUnTweet Per finir poi di parlarvi di Bologna, dirò che vi si viveva allora e vi si vive sempre allegramente, laut… - CasaLettori : RT @dvcaradonna: #LuoghiInUnTweet Per finir poi di parlarvi di Bologna, dirò che vi si viveva allora e vi si vive sempre allegramente, laut… - giovanna_bellu : RT @dvcaradonna: #LuoghiInUnTweet Per finir poi di parlarvi di Bologna, dirò che vi si viveva allora e vi si vive sempre allegramente, laut… - dvcaradonna : #LuoghiInUnTweet Per finir poi di parlarvi di Bologna, dirò che vi si viveva allora e vi si vive sempre allegrament… - BolognaDel : Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi - -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna buone Bologna, buone notizie: tornano in gruppo Paz e Calabresi Calcio News 24 Bologna, buone notizie: tornano in gruppo Paz e Calabresi

Sinisa Mihajlovic riceve finalmente alcune buone notizie dopo gli stop di Medel e Dijks. Come riportato dal sito ufficiale del Bologna, tornano ad allenarsi in gruppo Paz e Calabresi. Il difensore si ...

Casale, debutto sfortunato. Il Saluzzo espugna il 'Palli': 0-1

All.: Boschetto. Arbitro: Pirriatore di Bologna. Assistenti: Fuccaro di Genova e Castagna di Verona. Reti: 34'pt Sardo (S). Note: Giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Partita a porte ...

Sinisa Mihajlovic riceve finalmente alcune buone notizie dopo gli stop di Medel e Dijks. Come riportato dal sito ufficiale del Bologna, tornano ad allenarsi in gruppo Paz e Calabresi. Il difensore si ...All.: Boschetto. Arbitro: Pirriatore di Bologna. Assistenti: Fuccaro di Genova e Castagna di Verona. Reti: 34'pt Sardo (S). Note: Giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Partita a porte ...