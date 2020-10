Benevento, gli orari dei prossimi impegni: occhio a Napoli e Juventus (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUfficializzato dalla Lega Serie A il calendario delle giornate del campionato di massima serie che vanno dal quinto al sedicesimo turno di andata della stagione 2020-21. Tra le sfide di cartello che riguardano la Strega, il derby campano contro il Napoli cade ad orario federale (ore 15, domenica 25 ottobre), mentre contro la Juventus la gara è in programma sabato 28 novembre alle ore 18. Il Benevento sarà impegnato il giorno della commemorazione dei defunti a Verona (2 novembre ore 20,45) e farà visita all’ex De Zerbi il giorno venerdì 11 dicembre alle ore 20.45. Epifania a Cagliari alle ore 12.30, prima partita del nuovo anno solare il 3 gennaio alle ore 18 contro il Milan al Vigorito. Di seguito anticipi e posticipi delle gare dalla 5a alla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUfficializzato dalla Lega Serie A il calendario delle giornate del campionato di massima serie che vanno dal quinto al sedicesimo turno di andata della stagione 2020-21. Tra le sfide di cartello che riguardano la Strega, il derby campano contro ilcade ado federale (ore 15, domenica 25 ottobre), mentre contro lala gara è in programma sabato 28 novembre alle ore 18. Ilsarà impegnato il giorno della commemorazione dei defunti a Verona (2 novembre ore 20,45) e farà visita all’ex De Zerbi il giorno venerdì 11 dicembre alle ore 20.45. Epifania a Cagliari alle ore 12.30, prima partita del nuovo anno solare il 3 gennaio alle ore 18 contro il Milan al Vigorito. Di seguito anticipi e posticipi delle gare dalla 5a alla ...

FBiasin : L’#Inter ha fatto il salto di qualità. E non è una questione di gioco (anche a #Benevento gli errori non sono manca… - DribblingWorld : Ufficiali date e orari delle fino alla 16^ giornata, ecco gli impegni degliazzurri: 5^ giornata Benevento-Napoli d… - TV7Benevento : Il Benevento sfida anche la pioggia. Ripresi gli allenamenti... - infoitsport : Non mescoliamo Benevento e gli infortuni al valore del Bologna, i (corposi) mercati precedenti possono dare frutti… - DoveSiVaQuestaS : Affrontiamo il brutto tempo e gli impegni della settimana con una mega #promo di casa Verace Pizza Margherita + P… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento gli Benevento, gli orari dei prossimi impegni: occhio a Napoli e Juventus anteprima24.it Programmazione serie A: il derby della Lanterna si giocherà domenica 1 novembre

Programmazione serie A: il derby della Lanterna si giocherà domenica 1 novembre. Fischio d'inizio alle 20:45 per Sampdoria-Genoa ...

Serie A, anticipi e posticipi fino alla 16a giornata

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alle 16a giornata di campionato: il programma completo. La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alle 16a gior ...

Programmazione serie A: il derby della Lanterna si giocherà domenica 1 novembre. Fischio d'inizio alle 20:45 per Sampdoria-Genoa ...La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alle 16a giornata di campionato: il programma completo. La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alle 16a gior ...