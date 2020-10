Baronissi | riaprono le scuole con alcune eccezioni | si attende l’esito dei referti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAl termine delle seduta del Centro operativo comunale, tenuta questo pomeriggio a Palazzo di Città alla presenza di tutte le Dirigenti scolastiche locali, il sindaco Gianfranco Valiante, preso atto della complessiva situazione epidemiologica e segnatamente dei tamponi processati a cittadini – anche scolari e studenti – venuti in qualche modo a contatto con persone risultate positive al coronavirus ha disposto, a far data da domani giovedì 8 ottobre, la riapertura delle seguenti: – Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Medicina; – Istituto superiore “Margherita Hack“ ad eccezione delle classi I H dell‘istituto tecnico e III C del liceo scientifico per le quali l’Asl ha disposto, per docenti e studenti, la quarantena obbligatoria fino al ...