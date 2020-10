Agrigento: migranti in rivolta al centro di accoglienza, feriti 3 poliziotti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ancora caos e disordini nei centri di accoglienza. 65 migranti hanno generato una rivolta all’interno di un centro di accoglienza. Il fatto è avvenuto a Villaggio Mosè, nel centro di accoglienza di Cannatello. I migranti hanno lanciato contro le forze dell’ordine estintori, reti dei letti. Parti di finestre andate in frantumi sono state utilizzate come armi da taglio. E poi oggetti contundenti di ogni genere, pietre, bottiglie. I migranti hanno anche dato fuoco a dei materassi, tentando poi di gettarli addosso agli agenti, mentre bruciavano. Fuggiti alla quarantena tre di loro. Mentre 3 poliziotti del reparto mobile di Palermo hanno riportato ferite. Valter Mazzetti, segretario ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ancora caos e disordini nei centri di. 65hanno generato unaall’interno di undi. Il fatto è avvenuto a Villaggio Mosè, neldidi Cannatello. Ihanno lanciato contro le forze dell’ordine estintori, reti dei letti. Parti di finestre andate in frantumi sono state utilizzate come armi da taglio. E poi oggetti contundenti di ogni genere, pietre, bottiglie. Ihanno anche dato fuoco a dei materassi, tentando poi di gettarli addosso agli agenti, mentre bruciavano. Fuggiti alla quarantena tre di loro. Mentre 3del reparto mobile di Palermo hanno riportato ferite. Valter Mazzetti, segretario ...

Noiconsalvini : MATTEO SALVINI E LA RIVOLTA DEI MIGRANTI AD AGRIGENTO: 'DANNO FUOCO A TUTTO, LE IMMAGINI CHE NON VEDRAI AL TG' - SkyTG24 : Migranti, rivolta nel centro accoglienza ad Agrigento: feriti 3 agenti - Fontana3Lorenzo : Aggressione e trauma cranico per il poliziotto, che ad Agrigento, ha provato a fermare la fuga dei migranti da un c… - RenzoCianchetti : RT @sondaggionista: Migranti (Clandestini) in rivolta ad Agrigento. Hanno appiccato un incendio nella struttura, e diversi tra loro sono ri… - DiplomaziaTW : RT @francescatotolo: Villaggio Mosè di #Agrigento: questo è il rogo appiccato durante la rivolta dai #migranti che non vogliono rispettare… -