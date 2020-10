A cosa serve la fotocamera di Tesla rivolta verso il conducente (Di mercoledì 7 ottobre 2020) . Inizialmente pensata per atti di vandalismo per i futuri robotaxi, in realtà potrebbe finalmente offrire un sistema di controllo dell’attenzione del guidatore. Tesla ha montato una fotocamera alloggiata nella struttura dello specchietto retrovisore su Model 3 e Model Y spiegando che sarebbe stata attivata solo in futuro. In realtà, Elon Musk si era spinto oltre e aveva lasciato intendere quale fosse in teoria la principale funzione di questo occhio puntato proprio verso la posizione del conducente. Avrebbe infatti riguardato la prevenzione di atti di vandalismo al lancio del servizio di robotaxi con guida autonoma, così da controllare l’attività all’interno dell’abitacolo e il comportamento dei passeggeri. Per circa tre ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) . Inizialmente pensata per atti di vandalismo per i futuri robotaxi, in realtà potrebbe finalmente offrire un sistema di controllo dell’attenzione del guidatore.ha montato unaalloggiata nella struttura dello specchietto retrovisore su Model 3 e Model Y spiegando che sarebbe stata attivata solo in futuro. In realtà, Elon Musk si era spinto oltre e aveva lasciato intendere quale fosse in teoria la principale funzione di questo occhio puntato propriola posizione del. Avrebbe infatti riguardato la prevenzione di atti di vandalismo al lancio del servizio di robotaxi con guida autonoma, così da controllare l’attività all’interno dell’abitacolo e il comportamento dei passeggeri. Per circa tre ...

