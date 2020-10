The Walking Dead 10, Norman Reedus: “Non voglio che Daryl muoia. Mai!” (Di martedì 6 ottobre 2020) La nostra intervista a Norman Reedus sull'episodio speciale di The Walking Dead 10, in onda su Fox il 5 Ottobre. Il ritorno di The Walking Dead con l'episodio speciale Una morte certa è stato un momento a lungo atteso dai fan della serie AMC, in onda in Italia su Fox. Dalla sospensione avvenuta la scorsa primavera a un passo dal finale, per l'impossibilità di ultimare il lavoro sull'episodio conclusivo, la situazione è cambiata: il finale non è più tale e sarà seguito da ulteriori sei episodi che faranno da ponte verso una stagione 11 da 24 episodi che chiuderà definitivamente la serie. Una certezza però è rimasta in tutto questo tempo, la stessa che ci ha accompagnati sin dalle primissime ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 ottobre 2020) La nostra intervista asull'episodio speciale di The10, in onda su Fox il 5 Ottobre. Il ritorno di Thecon l'episodio speciale Una morte certa è stato un momento a lungo atteso dai fan della serie AMC, in onda in Italia su Fox. Dalla sospensione avvenuta la scorsa primavera a un passo dal finale, per l'impossibilità di ultimare il lavoro sull'episodio conclusivo, la situazione è cambiata: il finale non è più tale e sarà seguito da ulteriori sei episodi che faranno da ponte verso una stagione 11 da 24 episodi che chiuderà definitivamente la serie. Una certezza però è rimasta in tutto questo tempo, la stessa che ci ha accompagnati sin dalle primissime ...

QualcosadiNuovo : RT @AnselmoCassiel: Stasera, prima puntata della nuova stagione di The Walking Dead, la serie che dimostra cosa vi succede se fate assembra… - infoitcultura : Quando tornerà The Walking Dead con nuovi episodi - Polkanizki : Ho appena visto l'episodio S10E02 della serie The Walking Dead! #TWD #tvtime - venenoparamacho : wa a dejar este link aquí pa ver el cap al rato jsjsjsjs - ConventoLonato : A -