Tavoli da bar e sedie mignon | la preside del figlio di Conte non ci sta

Nella scuola del figlio di Giuseppe Conte sono finalmente arrivati i nuovi arredi ma la preside ha avuto un'amara sorpresa nel vedere banchi e sedie Sono ancora in consegna i banchi monoposto promessi da Giuseppe Conte e Domenico Arcuri alle scuole italiane e nelle scorse ore pare siano arrivati presso l'istituto comprensivo Parco della Vittoria, complesso scolastico del I Municipio di Roma. Non un istituto qualunque, bensì quello frequentato dal figlio del presidente del Consiglio, iscritto presso la scuola secondaria di primo grado. Al di là del ritardo, considerando che la prima campanella dell'anno scolastico è suonata quasi un mese fa, è la tipologia di banchi a lasciare perplessi

Per quanto riguarda i banchi, sembra che si tratti di soluzioni per l'arredo più vicine a quelle impiegate per i bar piuttosto che per le scuole. Sono molto lunghi e larghi, tanto che il personale non ...

NAPOLI – “L’ordinanza della Regione Campania sulla chiusura anticipata di bar e ristoranti è l’ennesima mazzata su di un settore già devastato dal lockdown e dal perdurare della crisi. Se non viene ri ...

