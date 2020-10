Spiderman: Garfield e Maguire in trattativa per il terzo capitolo (Di martedì 6 ottobre 2020) Tante sono state le congetture dei fan che hanno immaginato questo scenario. I tre Spiderman (Garfield, Maguire e Holland) coinvolti nello stesso capitolo della saga di film dedicata all’Uomo Ragno (ne avevamo già parlato qui). Forse tutto questo sta per diventare realtà, parliamone insieme. I tre Spiderman – Photo credit: webSpiderman: un grande ritorno? Le notizie ci arrivano da FandomWire e Geekosity.Il primo sito ci dice che ci sarebbe una trattativa segreta tra la Marvel e i due attori per averli in un futuro capitolo di Spiderman vicino a Tom Holland.Addirittura si parlerebbe di una sceneggiatura già esistente con protagoniste le tre versioni dell’Uomo Ragno.Geekosity anche afferma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Tante sono state le congetture dei fan che hanno immaginato questo scenario. I tree Holland) coinvolti nello stessodella saga di film dedicata all’Uomo Ragno (ne avevamo già parlato qui). Forse tutto questo sta per diventare realtà, parliamone insieme. I tre– Photo credit: web: un grande ritorno? Le notizie ci arrivano da FandomWire e Geekosity.Il primo sito ci dice che ci sarebbe unasegreta tra la Marvel e i due attori per averli in un futurodivicino a Tom Holland.Addirittura si parlerebbe di una sceneggiatura già esistente con protagoniste le tre versioni dell’Uomo Ragno.Geekosity anche afferma ...

