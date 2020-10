Nuovo Dpcm, Conte va contro De Luca: “Nessuna chiusura, bar e ristoranti aperti nel resto d’Italia” (Di martedì 6 ottobre 2020) Per ora, nessuna nuova stretta alle attività produttive. È in sostanza quanto prevederà il Nuovo Dpcm sul Covid, secondo quanto avrebbero riferito i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia alle Regioni, i Comuni, le Province. I ministri hanno ribadito un percorso di massima condivisione in ogni passaggio: ci si tornerebbe a confrontare se in futuro … L'articolo Nuovo Dpcm, Conte va contro De Luca: “Nessuna chiusura, bar e ristoranti aperti nel resto d’Italia” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 ottobre 2020) Per ora, nessuna nuova stretta alle attività produttive. È in sostanza quanto prevederà ilsul Covid, secondo quanto avrebbero riferito i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia alle Regioni, i Comuni, le Province. I ministri hanno ribadito un percorso di massima condivisione in ogni passaggio: ci si tornerebbe a confrontare se in futuro … L'articolovaDe: “Nessuna, bar eneld’Italia” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

