Napoli, nuovi sviluppi: parla Ciro il complice del 17enne ucciso dalla polizia (Di martedì 6 ottobre 2020) Napoli, al’alba del 4 ottobre il rapinatore 17enne è morto dopo scontro a fuoco con la polizia. Adesso a distanza di due giorni ci sono dei nuovi sviluppi. parla Ciro De Tommaso, il complice diciottenne. Era appena sorta l’alba del 4 ottobre quando i due giovani, rispettivamente Ciro De Tommaso 18enne e Luigi Caiafa hanno … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 6 ottobre 2020), al’alba del 4 ottobre il rapinatoreè morto dopo scontro a fuoco con la. Adesso a distanza di due giorni ci sono deiDe Tommaso, ildiciottenne. Era appena sorta l’alba del 4 ottobre quando i due giovani, rispettivamenteDe Tommaso 18enne e Luigi Caiafa hanno … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

repubblica : De Luca mostra il video di una festa: 'Da qui 30 nuovi positivi' - dellorco85 : In primavera abbiamo visto cosa è successo al nord. Ora Campania in testa tra regioni per nuovi casi (Oggi 295) e m… - Baldo20012010 : RT @SchoneKapelle: @Baldo20012010 stare in 'bolla' per evitare che nuovi possibili positivi contagino altri. Questo avviene proprio per per… - infoitsport : Napoli, UFFICIALE: l’esito dei nuovi tamponi - infoitsport : Il virologo Pregliasco: 'Giusto non giocare Juve-Napoli per evitare nuovi focolai' -