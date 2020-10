Mission Impossible 7, al via le riprese nel centro di Roma (Di martedì 6 ottobre 2020) Tom Cruise ha mantenuto la promessa di tornare in Italia e, oggi 6 ottobre, nel centro storico di Roma, sono iniziate le riprese di Mission Impossible 7. Dopo Roma, sarà la volta di Venezia, per un totale di sette settimane di riprese nel nostro Paese. Il comune di Roma, nei giorni scorsi, ha dato il via libera alle riprese, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti Covid. La casa di produzione Lotus Production a tal riguardo, prevede di adottare scrupolose misure di prevenzione, con test giornalieri per l’intero cast e per la troupe, nonché un sistema di disinfezione di tutti gli ambienti e attrezzature. Ma quando uscirà nella sale il nuovo film diretto da Christopher McQuarrie? Tom Cruise torna in ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 ottobre 2020) Tom Cruise ha mantenuto la promessa di tornare in Italia e, oggi 6 ottobre, nelstorico di, sono iniziate ledi7. Dopo, sarà la volta di Venezia, per un totale di sette settimane dinel nostro Paese. Il comune di, nei giorni scorsi, ha dato il via libera alle, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti Covid. La casa di produzione Lotus Production a tal riguardo, prevede di adottare scrupolose misure di prevenzione, con test giornalieri per l’intero cast e per la troupe, nonché un sistema di disinfezione di tutti gli ambienti e attrezzature. Ma quando uscirà nella sale il nuovo film diretto da Christopher McQuarrie? Tom Cruise torna in ...

