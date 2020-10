M5S, la scissione è a un passo. Il Pd protegge le “anime buone” dei grillini per evitare guai (Di martedì 6 ottobre 2020) I grillini sono pronti alla scissione. Le strade tra Davide Casaleggio e il M5S – oltre a quelle tra grillini e grillini – stanno per dividersi. Secondo indiscrezioni, come scrive il Corriere, il figlio del fondatore sarebbe pronto a far causa al Movimento sul simbolo. Salvo una conciliazione dell’ultimo istante. Lo scontro è durissimo ed è fatto di dichiarazioni e ultimatum. Due giorni fa Casaleggio sul Blog delle Stelle aveva rotto il silenzio scrivendo: «Se il M5S diventata un partito non garantiamo il supporto di Rousseau». Immediata la replica del Comitato dei garanti. «Il Blog delle Stelle è il canale ufficiale del Movimento 5 Stelle e Davide Casaleggio non ricopre alcuna carica nel Movimento 5 Stelle. Il post pubblicato sul Blog delle Stelle a firma Davide ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 ottobre 2020) Isono pronti alla. Le strade tra Davide Casaleggio e il M5S – oltre a quelle tra– stanno per dividersi. Secondo indiscrezioni, come scrive il Corriere, il figlio del fondatore sarebbe pronto a far causa al Movimento sul simbolo. Salvo una conciliazione dell’ultimo istante. Lo scontro è durissimo ed è fatto di dichiarazioni e ultimatum. Due giorni fa Casaleggio sul Blog delle Stelle aveva rotto il silenzio scrivendo: «Se il M5S diventata un partito non garantiamo il supporto di Rousseau». Immediata la replica del Comitato dei garanti. «Il Blog delle Stelle è il canale ufficiale del Movimento 5 Stelle e Davide Casaleggio non ricopre alcuna carica nel Movimento 5 Stelle. Il post pubblicato sul Blog delle Stelle a firma Davide ...

