Jessica Antonini ricerca fallimentare | Nessun principe per lei dopo Uomini e Donne (Di martedì 6 ottobre 2020) Jessica Antonini era entrata a Uomini e Donne per cercare il suo principe azzurro ma durante la giornata di oggi sembra aver confessato di aver trovato ben altro. Di cosa stiamo parlando? Maria De Filippi durante questa nuova edizione di Uomini e Donne ha dato la possibilità a Jessica Antonini per poter trovare finalmente il … L'articolo Jessica Antonini ricerca fallimentare Nessun principe per lei dopo Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020)era entrata aper cercare il suoazzurro ma durante la giornata di oggi sembra aver confessato di aver trovato ben altro. Di cosa stiamo parlando? Maria De Filippi durante questa nuova edizione diha dato la possibilità aper poter trovare finalmente il … L'articoloper leiproviene da www.meteoweek.com.

VicolodelleNews : ‘#UominieDonne’ Jessica Antonini e Davide Lo Russo rispondono alle domande dei loro fan: come si trovano fuori dal… - zazoomblog : Jessica Antonini la foto dello scandalo a Uomini e Donne: “Era una foto in shorts e…” - #Jessica #Antonini #dello… - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, Jessica Antonini e Davide Lorusso raccontano la verità sulla foto ‘hot’ tanto discussa in puntata… - IsaeChia : '#UominieDonne', #JessicaAntonini e #DavideLorusso raccontano la verità sulla foto ‘#hot’ tanto discussa in puntata… - infoitcultura : Jessica Antonini accusata di anoressia | Ex tronista riceve messaggi di morte -