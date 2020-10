I 50 sono i nuovi 20 | la rivincita delle modelle over 50

Leggi su iodonna

(Di martedì 6 ottobre 2020) A chidestinati gli oggetti del desiderio che sfilano in passerella? A parte la recente fetta di mercato dei giovanissimi, alle donne. Molte di queste40 e 50: quelle con redditi più stabili, carriere affermate, e dunque, più potere potere d’acquisto. Eppure, fino a poco tempo fa, erano le grandi assenti dei catwalk, con rarissime apparizioni di chiome canute negli show. Qualcosa è cambiato, e proprio a loro si rivolgono finalmente diversi stilisti in queste fashion week primavera estate 2021. Lo fanno in maniera diretta, chiamando le cinquantenni (e oltre) a interpretare le collezioni, scegliendole come moper le loro sfilate, fisiche o digitali, o per gli scatti dei loro lookbook. ...