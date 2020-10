Giulia De Lellis e la lotta all’acne: “Ogni cura sembra fallire” (Di martedì 6 ottobre 2020) Lo sfogo dell’Influecer Giulia De Lellis recentemente ha reso pubblici i suoi problemi relativi all’acne e alla cura della pelle. Lo aveva fatto dopo che in un post Instagram Aurora Ramazzotti si era mostrata senza filtri invitando tutti a farlo e Giulia si era complimentata per il coraggio e aveva ammesso che ci avrebbe provato. Leggi anche: Aurora Ramazzotti: “La perfezione non esiste” Il problema dell’influencer è legato al viso e ai brufoli che non sembrano passare. Nelle ultime ore, nelle stories di Instagram si è detta avvilita e ha scritto: “Questa mattina mi sono svegliata peggio del solito. Mi sento un po’ giù di morale perché ogni cura sembra fallire. Prima o poi so che ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Lo sfogo dell’InfluecerDerecentemente ha reso pubblici i suoi problemi relativi all’acne e alladella pelle. Lo aveva fatto dopo che in un post Instagram Aurora Ramazzotti si era mostrata senza filtri invitando tutti a farlo esi era complimentata per il coraggio e aveva ammesso che ci avrebbe provato. Leggi anche: Aurora Ramazzotti: “La perfezione non esiste” Il problema dell’influencer è legato al viso e ai brufoli che nonno passare. Nelle ultime ore, nelle stories di Instagram si è detta avvilita e ha scritto: “Questa mattina mi sono svegliata peggio del solito. Mi sento un po’ giù di morale perché ognifallire. Prima o poi so che ...

