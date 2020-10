Giro d’Italia 2020, classifica aggiornata dopo la quarta tappa: Almeida ancora in maglia rosa (Di martedì 6 ottobre 2020) La classifica generale aggiornata dopo la quarta tappa del Giro d’Italia 2020 con partenza da Catania e arrivo a Villafranca Tirrena dopo 140 km di percorso. Almeida in maglia rosa ha controllato una frazione agevole dal punto di vista altimetrico, vinta da Demare nell’ultimo dei quattro appuntamenti in Sicilia. Ecco dunque di seguito, oltre alla classifica generale, anche quelle della maglia azzurra, maglia ciclamino e maglia bianca. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA quarta tappa LA classifica GENERALE Joao Almeida 11h06’2536′ Jonathan Caicedo ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Lageneraleladeld’Italiacon partenza da Catania e arrivo a Villafranca Tirrena140 km di percorso.inha controllato una frazione agevole dal punto di vista altimetrico, vinta da Demare nell’ultimo dei quattro appuntamenti in Sicilia. Ecco dunque di seguito, oltre allagenerale, anche quelle dellaazzurra,ciclamino ebianca. L’ORDINE DI ARRIVO DELLALAGENERALE Joao11h06’2536′ Jonathan Caicedo ...

giroditalia : ?? The last km effort of @Jonatha61330275 at the top of the Etna Climb at Giro d’Italia 2020, Stage 3! ?? L'ultimo c… - giroditalia : ??Fearless climbing. Fullest solo ride. #Giro d’Italia 2020 ??Scalare senza paura. Una vittoria in solitaria. #Giro… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 3 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa 3… - verbanonews : New post: Giro d’Italia, lo sprint premia Demare. Covi e Ravasi alla Freccia del Brabante - Paolo_Bignardi : RT @SkySport: ULTIM'ORA CICLISMO Giro d'Italia, 4^ tappa: vince Demare al fotofinish Beffati Sagan e Ballerini, Almeida resta in rosa #SkyS… -

