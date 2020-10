Ethan Hawke presenta The Good Lord Bird | su Sky Atlantic dal 7 ottobre con una potente storia antischiavista

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il debutto su Showtime ha raccolto il consenso unanime di pubblico e critica. Ora ladi The, su Skydal 7, è pronta a svoltare l’autunno dello streaming italiano. A ispirare la miniserie drammatica, creata e prodotta dae Mark Richard, è l’omonimo romanzo di James McBride, vincitore del National Book Award for Fiction e celebrato in quanto stimolante avventura e commovente esplorazione dell’identità e della sopravvivenza. La serie è raccontata dal punto di vista di Henry Shackleford, giovane schiavo e soldato di una variegata truppa abolizionista guidata da John Brown ai tempi del cosiddetto ...

giuda31 : Ethan Hawke anticipa un paio di temi e il significato simbolico di una serie come #TheGoodLordBird in questo moment… - SanremoAncheNoi : RT @MusicTvOfficial: Ethan Hawke è il protagonista di #TheGoodLordBird, racconto dell’armata del leader degli abolizionisti alla vigilia de… - MusicTvOfficial : Ethan Hawke è il protagonista di #TheGoodLordBird, racconto dell’armata del leader degli abolizionisti alla vigilia… - zazoomblog : “The Good Lord Bird” Ethan Hawke è l’abolizionista John Brown - #Bird” #Ethan #Hawke #l’abolizionista - cinematografoIT : Dal romanzo di James McBride, la serie #TheGoodLordBird, con Ethan Hawke nel ruolo dell'abolizionista John Brown. D… -

Ultime Notizie dalla rete : Ethan Hawke

Ethan Hawke The Good Lord Bird. La nuova serie firmata Showtime è in arrivo ad ottobre, in contemporanea con la messa in onda americana ...Ethan Hawke è il protagonista, nei panni del celebre abolizionista John Brown, di THE GOOD LORD BIRD, il tumultuoso, umoristico e drammatico racconto dell’armata del leader degli abolizionisti alla vi ...