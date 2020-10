Emiliano | contrasto al corona virus | per il tempo libero e la partecipazione alle feste “va varato un codice di condotta” Il presidente della Regione Puglia | comportamenti rigorosi e punti di caduta

(Di martedì 6 ottobre 2020) Michele, ne ha parlato in un’intervista a Skytg24. Ha espresso i concetti che ha diffuso nella comunicazione riportata di seguito: Nella gestione di una pandemia bisogna trovare un punto di equilibrio tra salute ed economia. Alcune osservazioni: oggi abbiamo una organizzazione sanitaria che è in grado di gestire molto meglio rispetto a maggio gli stessi contagi. Abbiamo notato che sul lavoro, nelle scuole, in corsia, isono molto. Idici sono soprattutto nel, ad esempio quando si esce o si partecipa a una festa privata. Per questo vaundi condotta in ...

filipponico1962 : #staseraitalia Emiliano perche 5 stelle e PD sono credibili ? Rinnegando ogni contrasto il PD con Zingaretti e rin… -

Ultime Notizie dalla rete : Emiliano contrasto

Noi Notizie

Dopodichè – dice Bonaccini – nulla in contrario a nuove misure, mirate, per prevenire adesso l’allargamento del contagio, per evitare di dover poi tornare a varare misure ancor più drastiche. Pero’ at ...Per il governatore dell'Emilia Romagna, "non c'è nulla di più inefficace che inasprire le misure laddove non si riesce a far rispettare quelle che già ci sono" ...