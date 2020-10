Covid, Speranza: «Dati in crescita, niente illusioni. Mascherine anche all'aperto» (Di martedì 6 ottobre 2020) La situazione coronavirus in Italia è migliore di altri Paesi, ma bisogna tenere alta l'attenzione e non bisogna farsi illusioni. Ne è convinto il ministro della Salute,... Leggi su ilmattino (Di martedì 6 ottobre 2020) La situazione coronavirus in Italia è migliore di altri Paesi, ma bisogna tenere alta l'attenzione e non bisogna farsi. Ne è convinto il ministro della Salute,...

Agenzia_Ansa : Verso obbligo #mascherine all'aperto in tutta Italia: orientamento del governo ma la decisione dopo confronto in Pa… - Agenzia_Ansa : #Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza presenta oggi in Parlamento il nuovo dpcm che dovrebbe confermare le mis… - Noovyis : (Covid, Speranza: “Crescita diffusa in territori che prima erano stati risparmiati, non c’è solo una regione colpit… - USB_Basilicata : #CORONAVIRUS | @robersperanza : “Basso impatto nelle scuole. Lotta agli assembramenti” -

(LaPresse) "La grande novità di fondo di questa seconda ondata ha anche a che fare con l'età mediana dei contagiati: nei mesi più difficili di marzo e di aprile l'età mediana delle persone contagiate ...

Trump gioca la carta dell''eroe invincibile' che ha sconfitto Covid

sconfiggerlo per dare un messaggio di fiducia e speranza. "Ha esperienza come comandante i capo, come uomo d'affari ed ora ha esperienza per aver combattuto personalmente il coronavirus", afferma ...

