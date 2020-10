Coronavirus, nel Lazio 248 casi e 5 decessi (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 248 casi e di questi 105 a Roma, 5 i decessi e 34 i guariti. Forte attenzione sulla provincia di Latina. Oggi vertice per controlli e restrizioni su movida. Domani al via le attività del progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole in collaborazione con l’istituto Spallanzani e l’A.O San Camillo”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.“La Asl Roma 3 avvierà domani mattina in una scuola di Fiumicino le attività di testing rivolte agli studenti più piccoli – aggiunge -. Nella Asl Roma 1 sono 47 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi domiciliari o sono ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Su oltre 11 mila tamponi oggi nelsi registrano 248e di questi 105 a Roma, 5 ie 34 i guariti. Forte attenzione sulla provincia di Latina. Oggi vertice per controlli e restrizioni su movida. Domani al via le attività del progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole in collaborazione con l’istituto Spallanzani e l’A.O San Camillo”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato.“La Asl Roma 3 avvierà domani mattina in una scuola di Fiumicino le attività di testing rivolte agli studenti più piccoli – aggiunge -. Nella Asl Roma 1 sono 47 inelle ultime 24 ore e si tratta didomiciliari o sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: "A Berlino situazione fuori controllo". Scozia verso un mini-lockdown la Repubblica Coronavirus Covid-19: a causa della pandemia fratel Biagio Conte sospende il cammino in Europa e ritorna in Sicilia

"Fratel Biagio in cammino a piedi in Europa si rende conto che per non causare altri disagi e difficoltà alle varie nazioni per l'enorme emergenza Covid sospende momentaneamente il cammino a piedi rie ...

Covid-19, Luxottica e Versace insieme per la prevenzione tra i dipendenti

Obiettivo del programma, sviluppato in collaborazione con l’Università di Padova, è sottoporre a tampone i profili maggiormente a rischio di contagio ...

