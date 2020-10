Come Erika e Omar: fidanzatini di 15 anni volevano uccidere i genitori di lei. Come si sono salvati (Di martedì 6 ottobre 2020) Voleva uccidere mamma e papà, e stava programmando il duplice omicidio con tutto con l’aiuto del fidanzato. Il piano era stato studiato nel dettaglio, ma Come riporta il quotidiano l’Arena mancava ancora una cosa: il modo in cui uccidere la coppia. Protagonisti del fatto di cronaca due fidanzatini residenti a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, in Veneto. I due quindicenni avevano pensato al progetto criminale, ma grazie all’intuito di un amico dei due ragazzi i carabinieri sono riusciti a sventare il duplice omicidio. Appena il giovane ha capito che non stavano scherzando è corso a dare l’allarme e fare denuncia. I quindicenni sono ora indagati dalla procura della Repubblica. I genitori della studentessa, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Volevamamma e papà, e stava programmando il duplice omicidio con tutto con l’aiuto del fidanzato. Il piano era stato studiato nel dettaglio, mariporta il quotidiano l’Arena mancava ancora una cosa: il modo in cuila coppia. Protagonisti del fatto di cronaca dueresidenti a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, in Veneto. I due quindicenni avevano pensato al progetto criminale, ma grazie all’intuito di un amico dei due ragazzi i carabinieririusciti a sventare il duplice omicidio. Appena il giovane ha capito che non stavano scherzando è corso a dare l’allarme e fare denuncia. I quindicenniora indagati dalla procura della Repubblica. Idella studentessa, ...

