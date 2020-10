Calciomercato Juventus | movimenti e sogni in attacco? La svolta è Dybala

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Niente tridente da sogno per la. Non è arrivato infatti il grande attaccante centrale in grado di scuotere gli animi di supporter bianconeri. La Vecchia Signora infatti, dopo il tracollo in Champions League contro il Lione, avrebbe iniziato un progetto di ringiovanimento che avrebbe immediatamente messo alla porta Higuain. La partenza, seppur ritardata, del Pipita direzione Miami, avrebbe fin da subito fatto partire il toto-attaccate per i bianconeri. Dopo le suggestioni Milik e Cavani, per lunghi tratti la bagarre per vestire la maglia numero 9 del club di Agnelli avrebbe riguardato Edin Dzeko e Luis Suarez. Quest’ultimi tuttavia si sono visti superare dal fulmineo arrivo di Alvaro Morata. LEGGI ANCHE:, UFFICIALE: Mandragora torna in bianconero LEGGI ANCHE: ...