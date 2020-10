Calciomercato Catanzaro, ufficiale l’arrivo di Felice Evacuo: il comunicato del club (Di martedì 6 ottobre 2020) La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Felice Evacuo è un nuovo giocatore del Catanzaro.L'esperto attaccante classe 1982, dopo lo svincolo dal Trapani, ha firmato un contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 30 giugno 2021. Di seguito, il comunicato diramato questa mattina dal club calabrese.caption id="attachment 950995" align="alignnone" width="300" Foto di UsCatanzaro1929/caption"Felice Evacuo è ufficialmente un calciatore del Catanzaro. Con il perfezionamento di tutti i necessari adempimenti burocratici, l’esperto attaccante campano, nelle ultime tre stagioni al Trapani, può vestire finalmente la maglia giallorossa. Si tratta di un importante ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 ottobre 2020) La notizia era nell'aria, adesso èè un nuovo giocatore del.L'esperto attaccante classe 1982, dopo lo svincolo dal Trapani, ha firmato un contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 30 giugno 2021. Di seguito, ildiramato questa mattina dalcalabrese.caption id="attachment 950995" align="alignnone" width="300" Foto di Us1929/caption"è ufficialmente un calciatore del. Con il perfezionamento di tutti i necessari adempimenti burocratici, l’esperto attaccante campano, nelle ultime tre stagioni al Trapani, può vestire finalmente la maglia giallorossa. Si tratta di un importante ...

