Bassetti: "Sbagliato l'obbligo di mascherina in tutta Italia" (Di martedì 6 ottobre 2020) "L'obbligo di portare la mascherina ovunque è sbagliato. In questo modo ripetiamo l'errore fatto con il lockdown generalizzato". Lo scrive su Facebook Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, sull'annuncio del nuovo Dpcm che reintrodurrà l'obbligo di portare la mascherina all'aperto in tutte le situazioni in cui ci siano contatti con altre persone.

