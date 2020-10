Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 5 OTTOBREORE 9:35 GIUSEPPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI NUOVAMENTE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI VA MIGLIORANDO LA SITUAZIONE RACCORDO, AL MOMENTO INFATTI NON VENGONO SEGNALATE CRITICITÀ. MENTRE RESTANO PROBLEMI SULLA DIRAMAZIONENORD DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE E’ COINVOLTO UN MEZZO PESANTE, E’ ANCORA CHIUSO IN ENTRATA LO SVINCOLO DI FIANONO IN DIREZIONE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI PROSEGUIRE SULLA VIA TIBERINA, IN DIREZIONEED ENTRARE A CASTELNUOVO DI PORTO PER ENTRAMBE LE DIREZIONI RIMANE INTENSO IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA ...