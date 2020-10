Venom – L’idea del costume nero nata da un fan?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ildi Spider-Man, dal quale poi nacque, sarebbe stato ideato da un. Oggi,è uno degli anti-eroi Marvel più noti tra idel fumetto e non. Il personaggio ha ricevuto un adattamento cinematografico nel 2018, che nonostante la non pregevolissima fattura, è stato campione d’incassi. Un sequel è per altro in produzione. Nonostante l’enorme successo di cuiha goduto sin dal 1989, risulterà strano pensare che l’idea del, da cui poi sarebbe nato l’anti-eroe, venne proposta da un. Il simbionte… erano molecole instabili Il– Picture credits: Marvel ...