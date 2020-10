Uomini e Donne, Andrea Damante in compagnia di una donna (Di lunedì 5 ottobre 2020) Andrea Damante, aitante deejay ed ex tronista di Uomini e Donne, è tornato al centro del gossip dopo l’ennesima rottura con Giulia De Lellis, conosciuta nel dating show e famosa influencer. Il ragazzo è tornato a far parlare di sé, vediamo come. Andrea Damante IN compagnia DI UNA donna – Andrea Damante è noto per … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020), aitante deejay ed ex tronista di, è tornato al centro del gossip dopo l’ennesima rottura con Giulia De Lellis, conosciuta nel dating show e famosa influencer. Il ragazzo è tornato a far parlare di sé, vediamo come.INDI UNAè noto per … L'articolo

Advertising

trash_italiano : Chiedo gentilmente alla Fascino PGT e alla redazione di Uomini e Donne di organizzare al più presto una sfilata. Gr… - direzioneprc : Rifondazione si stringe attorno alle donne e agli uomini dell’ANPI per la perdita della sua grande Presidente… - matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - __Towanda : Secondo me alle altre donne non va meglio con gli uomini, raccontano le stelle perché vogliono farsi invidiare e pe… - Delorenzoanna1 : Io taglierei anche gli attributi agli uomini così sarebbero pari Se il sesso è deprecabile x le donne che lo sia an… -