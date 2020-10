Sondaggio di Swg per Enrico Mentana, la Lega cresce ancora: i numeri con cui allontana il Pd (Di lunedì 5 ottobre 2020) Più puntuale che mai, nella giornata di lunedì 5 ottobre, arrivano le rilevazioni di Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana . In questo inizio settimana sia la Lega che Pd e Forza Italia guadagnano punti. Il partito di Matteo Salvini, rispetto a sette giorni fa, registra un punto percentuale in più ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Più puntuale che mai, nella giornata di lunedì 5 ottobre, arrivano le rilevazioni di Swg per il Tg La7 di. In questo inizio settimana sia lache Pd e Forza Italia guadagnano punti. Il partito di Matteo Salvini, rispetto a sette giorni fa, registra un punto percentuale in più ...

Scendendo nel dettaglio, il “no” ha avuto la prevalenza tra i giovanissimi appassionati di politica. Il 69% di questi, stando al campione sentito da Swg, si è espressa in maniera contraria alla riduzi ...

