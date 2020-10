Scuola | Azzolina | “Contagiati 349 insegnanti e 1492 studenti | sono lo 0 | 047% e lo 0 | 021% del totale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “Lanon ha avuto un impatto su aumento contagi se non residuale: nelle prime due settimane il personale docente contagiato è lo 0,del totale, glilo 0,, il personale Ata 0,059%. I contagi nelle scuolecasi sporadici estati contratti per lo più fuori dalle scuole“. È l’aggiornamento fatto, attraverso un video, dalla ministra dell’Istruzione, Lucia, sull’infezione da Covid-19 all’interno degli istituti scolastici dopo la riapertura di metà settembre. “Glipositivi, gli349 e i casi tra il personale non docentepari a 116”. L'articolo ...