Salvini cambia idea: ora non crede più al complotto sul virus creato in laboratorio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo sette mesi, Matteo Salvini ha cambiato idea. Il 25 marzo scorso il segretario della Lega aveva pubblicato sui suoi canali social un allarme al grido di «pazzesco». Erano i giorni in cui sui social circolava quel servizio del TgLeonardo in cui si parlava di un virus polmonare creato nei laboratori cinesi. Un video del 2015 che non aveva nulla a che vedere con il Coronavirus, ma che portò all’annuncio di un’interrogazione parlamentare al Conte e Di Maio. Ora, però, lo stesso ex ministro dice di non credere ai complotti e alle teorie sul virus creato in laboratorio. LEGGI ANCHE > «Il coronavirus non è stato creato in ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo sette mesi, Matteohato. Il 25 marzo scorso il segretario della Lega aveva pubblicato sui suoi canali social un allarme al grido di «pazzesco». Erano i giorni in cui sui social circolava quel servizio del TgLeonardo in cui si parlava di unpolmonarenei laboratori cinesi. Un video del 2015 che non aveva nulla a che vedere con il Corona, ma che portò all’annuncio di un’interrogazione parlamentare al Conte e Di Maio. Ora, però, lo stesso ex ministro dice di nonre ai complotti e alle teorie sulin. LEGGI ANCHE > «Il coronanon è statoin ...

Advertising

a_laurad : RT @La_manina__: Arriva Salvini in tribunale e crolla una lastra di marmo sul piede della #Bongiorno. Un gatto nero incrocia il felpa e ca… - pvsassone : RT @La_manina__: Arriva Salvini in tribunale e crolla una lastra di marmo sul piede della #Bongiorno. Un gatto nero incrocia il felpa e ca… - luisa_chiari : RT @La_manina__: Arriva Salvini in tribunale e crolla una lastra di marmo sul piede della #Bongiorno. Un gatto nero incrocia il felpa e ca… - flinxkk8 : RT @La_manina__: Arriva Salvini in tribunale e crolla una lastra di marmo sul piede della #Bongiorno. Un gatto nero incrocia il felpa e ca… - PomponiGiovanna : RT @La_manina__: Arriva Salvini in tribunale e crolla una lastra di marmo sul piede della #Bongiorno. Un gatto nero incrocia il felpa e ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini cambia La Lega cambia, ma la leadership di Salvini è salda. La bussola di Ocone Formiche.net Coronavirus, Salvini: "Governo tuteli salute senza ammazzare economia"

(LaPresse) "Il prolungamento dello stato di emergenza? Vediamo troppi cambi di idea al governo: apri, chiudi, apri chiudi. Decidesse, e governi senza litigare. Bisogna tutelare la salute pubblica senz ...

L’accoglienza due anni dopo il “decreto Salvini”, tra crollo dei posti e inutilizzo di quelli rimasti

Le persone ospitate nei centri sono passate da 183mila di fine 2017 alle 83mila di oggi. L'emorragia è nelle strutture prefettizie, penalizzate dalle condizioni di gara di fine 2018, ancora in vigore.

(LaPresse) "Il prolungamento dello stato di emergenza? Vediamo troppi cambi di idea al governo: apri, chiudi, apri chiudi. Decidesse, e governi senza litigare. Bisogna tutelare la salute pubblica senz ...Le persone ospitate nei centri sono passate da 183mila di fine 2017 alle 83mila di oggi. L'emorragia è nelle strutture prefettizie, penalizzate dalle condizioni di gara di fine 2018, ancora in vigore.