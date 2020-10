"Renzi dovrebbe chiedere scusa". Gregoretti, Sallusti tombale da Giletti. Salvini inquadrato. la sua reazione (da godere) | Video (Di lunedì 5 ottobre 2020) "Renzi dovrebbe essere coerente e chiedere scusa a Salvini per aver votato per mandarlo a processo". Alessandro Sallusti, in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'Arena, dice la sua sul processo Gregoretti e Matteo Salvini, anche lui ospite di La7, ascolta soddisfatto ascoltando le parole del direttore del Giornale su Matteo Renzi con un sorriso beffardo. "Non si può essere garantisti con se stessi e giustizialisti con gli altri - sottolinea Sallusti -. Escludo che una persona dell'esperienza di Renzi non avesse capito che quello a Salvini era un processo politico e che quindi il senato non avrebbe dovuto dare l'autorizzazione a procedere. Mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) "essere coerente eper aver votato per mandarlo a processo". Alessandro, in collegamento con Massimoa Non è l'Arena, dice la sua sul processoe Matteo, anche lui ospite di La7, ascolta soddisfatto ascoltando le parole del direttore del Giornale su Matteocon un sorriso beffardo. "Non si può essere garantisti con se stessi e giustizialisti con gli altri - sottolinea-. Escludo che una persona dell'esperienza dinon avesse capito che quello aera un processo politico e che quindi il senato non avrebbe dovuto dare l'autorizzazione a procedere. Mi ...

La7tv : #nonelarena Alessandro #Sallusti: '#Renzi dovrebbe chiedere scusa a #Salvini per averlo mandato a processo: non si… - danieledv79 : RT @cattivamamy: Renzi dovrebbe tenere nascoste ,le pratiche di queste leggi ,chi copia prende 0,ma chi va a tentoni ,sbaglia. - cattivamamy : Renzi dovrebbe tenere nascoste ,le pratiche di queste leggi ,chi copia prende 0,ma chi va a tentoni ,sbaglia. - arquer12 : RT @nonelarena: #nonelarena Alessandro #Sallusti: '#Renzi dovrebbe chiedere scusa a #Salvini per averlo mandato a processo: non si può esse… - BelforteLeonela : RT @nonelarena: #nonelarena Alessandro #Sallusti: '#Renzi dovrebbe chiedere scusa a #Salvini per averlo mandato a processo: non si può esse… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi dovrebbe Alessandro Sallusti: "Renzi dovrebbe chiedere scusa a Salvini per averlo mandato a processo" La7 Alessandro Sallusti a Non è l'Arena: "Renzi dovrebbe chiedere scusa per la Gregoretti". E Salvini ride beffardo in diretta

"Renzi dovrebbe essere coerente e chiedere scusa a Salvini per aver votato per mandarlo a processo". Alessandro Sallusti, in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'Arena, dice la sua sul processo ...

Pd, Zingaretti: “Io nel governo? Sto bene dove sto”.

“Io nel governo? No, no, sto bene dove sto”. Risponde così Nicola Zingaretti, ospite di Che tempo che fa su Rai3, al leader di Italia Viva Matteo Renzi che oggi, in un’intervista su Repubblica, auspic ...

"Renzi dovrebbe essere coerente e chiedere scusa a Salvini per aver votato per mandarlo a processo". Alessandro Sallusti, in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'Arena, dice la sua sul processo ...“Io nel governo? No, no, sto bene dove sto”. Risponde così Nicola Zingaretti, ospite di Che tempo che fa su Rai3, al leader di Italia Viva Matteo Renzi che oggi, in un’intervista su Repubblica, auspic ...