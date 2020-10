Nathan Falco figlio Elisabetta Gregoraci: incollato alla tv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questo articolo . Nathan Falco ed Elisabetta Gregoraci, il bambino non perde mai di vista la mamma, che stasera sarà protagonista di una sorpresa al Gf vip. Nathan Falco, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, stasera sarà sicuramente incollato alla televisione per guardare quello che accadrà al Gf vip. Mamma Elisabetta, infatti, stasera sarà protagonista di un … Leggi su youmovies (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questo articolo .ed, il bambino non perde mai di vista la mamma, che stasera sarà protagonista di una sorpresa al Gf vip.die Flavio Briatore, stasera sarà sicuramentetelevisione per guardare quello che accadrà al Gf vip. Mamma, infatti, stasera sarà protagonista di un …

GabriCogliandro : @stopridingmyD @notpetko Ci spiegasse invece come ha concepito Nathan Falco Pellegrino perché avrei molte domande al riguardo - Adoricchio : RT @AmehLeameh: Ma quel bambino non lo proteggete da quando avete deciso di chiamarlo Nathan Falco, poro stello! #GFVIP - AmehLeameh : Ma quel bambino non lo proteggete da quando avete deciso di chiamarlo Nathan Falco, poro stello! #GFVIP - antopirolo : “Io e lui saremo per sempre legati”* *almeno fino a quando Nathan Falco non compirà 18 anni #GFVIP - MonicaPeverell1 : La santa di Soverato non capisce che Nathan /Falco può vederla e sentirla? -