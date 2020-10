Maltempo, trovato sesto cadavere in Liguria: è una donna. Crolla campanile nell'alessandrino (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'ondata di Maltempo nel weekend in Liguria miete un'altra vittima: il cadavere di una donna è stato avvistato stamattina in mare davanti a Borgo Prino, a Imperia. Si tratta del sesto corpo trovato in ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'ondata dinel weekend inmiete un'altra vittima: ildi una; stato avvistato stamattina in mare davanti a Borgo Prino, a Imperia. Si tratta delcorpoin ...

Si tratta del sesto corpo senza vita trovato in mare o sulle spiagge del ponente ligure dopo l'ondata di maltempo che ha devastato la val Roya. Gli altri cadaveri, tutti uomini, sono stati rinvenuti a ...

Continua ad aggravarsi il bilancio del maltempo che ha flagellato il nord Italia . In Liguria è stato avvistato il cadavere di una donna.

