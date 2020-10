Maltempo Francia | si aggrava il bilancio | recuperati altri tre corpi nell’area di Nizza

(Di lunedì 5 ottobre 2020) E’ salito a sette ildelle vittime dell’ondata diche ha colpito il Sud Est dellae il Nord Ovest dell’Italia. Le autorita’ francesi hanno annunciato il ritrovamento di trenell’area montana sovrastante, dove una quarta persona era stata trovata morta in precedenza.tre cadaveri sono stati rinvenuti tra Piemonte e Val d’Aosta.L'articolo, siiltrenell’area diMeteo Web.

Il Dipartimento di Protezione civile ha diramato per domani, martedì 6 ottobre, allerta meteo gialla in sei regioni: maggiormente a rischio maltempo ...Nel Ponente ligure sono stati ritrovati diversi corpi: "Non si tratta di decessi recenti, ma di cadaveri datati che devono corrispondere ai corpi dei cimiteri inghiottiti dalle piene dell'acqua", ha s ...