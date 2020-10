Maltempo, altri cinque morti in mezzo alla mareggiata a Sanremo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Piemonte e Liguria hanno chiesto al governo lo stato d’emergenza per i danni causati dal Maltempo. Le piogge cadute nel weekend hanno superato in alcuni casi record che duravano da mezzo secolo. Continuano i problemi causati dalla violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta sul Centro-Nord. In particolare, le regioni maggiormente piegate dalle forti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Piemonte e Liguria hanno chiesto al governo lo stato d’emergenza per i danni causati dal. Le piogge cadute nel weekend hanno superato in alcuni casi record che duravano dasecolo. Continuano i problemi causati dviolenta ondata diche si è abbattuta sul Centro-Nord. In particolare, le regioni maggiormente piegate dalle forti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Altri due cadaveri sono stati trovati in Liguria, in altri luoghi in cui il maltempo l’ha fatta da padrone. Si tratta di un corpo ritrovato nel fiume Roya a Ventimiglia, e di un altro cadavere ...

Meteo CRONACA DIRETTA: ancora PIOGGE e TEMPORALI, ma nelle PROSSIME ORE qualcosa cambierà. Ecco l'EVOLUZIONE

Ancora piogge sparse e temporali nelle prossime oreCi siamo lasciati alle spalle un fine settimana funestato da una forte ondata di maltempo scatenata da un vortice di bassa pressione sulla Francia ch ...

