Juve Napoli: caos totale e la Lega chiede anche un punto di penalizzazione. Adl farà ricorso (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il punto sulla situazione lo fa stamattina La Gazzetta dello Sport. La Lega Calcio è andata su tutte le furie nei confronti del Napoli e domani il giudice sportivo notificherà la vittoria a tavolino ... Leggi su vesuviolive (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilsulla situazione lo fa stamattina La Gazzetta dello Sport. LaCalcio è andata su tutte le furie nei confronti dele domani il giudice sportivo notificherà la vittoria a tavolino ...

