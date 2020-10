Gli studenti raccontano il rientro in classe | Orari rigidi | uscite scaglionate ma che gioia rivedere i miei compagni

(Di lunedì 5 ottobre 2020) La voce dei ragazzi nelle lettere a Repubblica@Scuola: "Niente abbracci alla fermata del bus, nessuna corsa per prendere l'ultimo banco e c'è un'atmosfera di grande freddezza"

nzingaretti : Dalle mobilitazioni di docenti e studenti arrivano richieste a cui il Governo deve dare ascolto e risposte a cominc… - zaiapresidente : ???? L'istituto Irigem di Bassano del Grappa (Vicenza) ha testato ieri tutti gli studenti, con l'autorizzazione dei g… - simonebaldelli : Ecco cosa sei costretto a dire quando i vertici del tuo partito prima di fare i parlamentari facevano gli studenti… - cronaca_news : Gli studenti raccontano il rientro in classe: 'Orari rigidi, uscite scaglionate ma che gioia rivedere i miei compag… - paroleacaldo : RT @CiscoItalia: La formazione in ambito #cybersecurity è più che mai attuale! A Ottobre partirà l’Executive Master Cybersecurity e Data Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli studenti

COOPERATIVA RADIO BRUNO srl

Primo giorno di lezioni per gli studenti del liceo Classico statale dell'Istituto Cicerone di Frascati nella sede di Villa Cavalletti, a Grottaferrata. Una soluzione che, non senza qualche polemica, ...Sono numerose le segnalazioni cittadine che continuano ad arrivare in merito alla grave situazione che stanno vivendo gli studenti che, ogni mattina, si recano a scuola con i mezzi pubblici ...