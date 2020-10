Giovanni Floris | “Le Sardine? Si sono cacciate da sole”

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 ottobre 2020)sulle: “Sida sole” “Lesida sole”: lo affermanel corso di un’intervista in cui ha parlato dei principali temi dell’attualità politica italiana con un occhio particolare alle nuove generazioni e, dunque, anche al movimento nato a Bologna in occasione delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Il conduttore del programma d’approfondimento Di Martedì, infatti, ha scritto un libro, L’Alleanza, sulle condizioni dei giovani in Italia, di cui ha parlato in un’intervista a La Verità. Affrontando il tema della ribellione giovanile, il giornalista non ha potuto fare a meno di ...