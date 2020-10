‘Gf 11’ | un discussissimo ex concorrente è diventato papà!

Leggi su isaechia

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Nando Colelli, exdell’undicesima edizione del Grande Fratello, èpapà. L’ex gieffino aveva annunciato la gravidanza tramite un’intervista rilasciata a Novella 2000 e oggi, attraverso un post su Instagram, ha condiviso con i suoi follower la gioia per la nascita del suo primo figlio. Lui e la sua compagna Sara Marcello sono diventati genitori di un bel maschietto di nome Riccardo: Nando ha poi pubblicato un video di lui in ospedale mentre culla il suo bambino subito dopo il parto: In molti ricorderanno l’esperienza di Colelli all’interno della Casa più spiata d’Italia soprattutto per la sua relazione con Margherita Zanatta, poi terminata a causa di un tradimento di lui. Il percorso di Nando nel mondo dello spettacolo era poi continuato grazie alla sua carriera di porno ...