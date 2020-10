Gara 3 NBA Finals 2020: Miami batte un colpo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nonostante le assenze di Dragic e Adebayo, Gara 3 delle NBA Finals 2020 concede tante emozioni agli appassionati. Miami, sotto 2-0 nella serie, riesce ad annullare il primo match point in favore dei Lakers. Prestazione autorevole dei ragazzi di coach Spoelstra che allungano la serie, sperando nel recupero lampo di uno dei due infortunati entro le prossime 48 ore. Leggi anche:Gara 2 NBA Finals 2020: i Lakers vincono ancora Gara 3 NBA Finals: sintesi della partita Che qualcosa per Miami è cambiato, lo si avverte già dai primi minuti. Gli Heat iniziano forte Gara 3 rifilando un parziale di 22-10 nel solo primo quarto. La difesa dei Lakers, sembra stia ancora pensando a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nonostante le assenze di Dragic e Adebayo,3 delle NBAconcede tante emozioni agli appassionati., sotto 2-0 nella serie, riesce ad annullare il primo match point in favore dei Lakers. Prestazione autorevole dei ragazzi di coach Spoelstra che allungano la serie, sperando nel recupero lampo di uno dei due infortunati entro le prossime 48 ore. Leggi anche:2 NBA: i Lakers vincono ancora3 NBA: sintesi della partita Che qualcosa perè cambiato, lo si avverte già dai primi minuti. Gli Heat iniziano forte3 rifilando un parziale di 22-10 nel solo primo quarto. La difesa dei Lakers, sembra stia ancora pensando a ...

