Daspo dai locali pubblici dopo l’assassinio di Willy: chi controllerà? (Di lunedì 5 ottobre 2020) Willy Monteiro DuarteLa “norma Willy”, il Daspo dai locali pubblici e di intrattenimento oltre all’inasprimento delle pene per il reato di rissa, è sacrosanta. Ci stanno pensando i ministri dell’Interno Lamorgese e della Giustizia Bonafede, che stanno chiudendo il decreto legge sicurezza in arrivo al Consiglio dei ministri. Nasce dall’assassinio del 21enne Willy Monteiro Duarte nel corso di un massacrante pestaggio a Colleferro nella notte del 6 settembre scorso. La multa per chi partecipi a una rissa salirebbe a duemila euro e la reclusione nel caso in cui qualcuno resti ferito o ucciso da un minimo di sei mesi a un massimo di sei anni (al momento va da tre mese a cinque anni). A questi ritocchi si aggiungerebbe la possibilità, assegnata al ... Leggi su wired (Di lunedì 5 ottobre 2020)Monteiro DuarteLa “norma”, ildaie di intrattenimento oltre all’inasprimento delle pene per il reato di rissa, è sacrosanta. Ci stanno pensando i ministri dell’Interno Lamorgese e della Giustizia Bonafede, che stanno chiudendo il decreto legge sicurezza in arrivo al Consiglio dei ministri. Nasce dall’assassinio del 21enneMonteiro Duarte nel corso di un massacrante pestaggio a Colleferro nella notte del 6 settembre scorso. La multa per chi partecipi a una rissa salirebbe a duemila euro e la reclusione nel caso in cui qualcuno resti ferito o ucciso da un minimo di sei mesi a un massimo di sei anni (al momento va da tre mese a cinque anni). A questi ritocchi si aggiungerebbe la possibilità, assegnata al ...

