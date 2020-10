CorSport: Juve-Napoli, De Laurentiis invia una ‘memoria difensiva’ a Spadafora (Di lunedì 5 ottobre 2020) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha inviato una lettera di otto pagine al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. “Una lettera di otto pagine in cui si ripercorrono tutti i passaggi e i controlli sanitari del Napoli negli ultimi dieci giorni circa. Una sorta di ‘memoria difensiva’ in merito al caso del mancato svolgimento della partita Juventus-Napoli di ieri (domenica 4 ottobre)”. Al termine dell’incontro con Gravina, lo stesso Spadafora ha confermato di aver ricevuto la missiva dal patron azzurro. L'articolo CorSport: Juve-Napoli, De Laurentiis invia una ‘memoria ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il presidente del, Aurelio De, hato una lettera di otto pagine al ministro dello Sport Vincenzo. “Una lettera di otto pagine in cui si ripercorrono tutti i passaggi e i controlli sanitari delnegli ultimi dieci giorni circa. Una sorta di ‘memoria difensiva’ in merito al caso del mancato svolgimento della partitantus-di ieri (domenica 4 ottobre)”. Al termine dell’incontro con Gravina, lo stessoha confermato di aver ricevuto la missiva dal patron azzurro. L'articolo, Deuna ‘memoria ...

