Coronavirus | il virologo Pregliasco | “Non è adeguata una quarantena soft per i calciatori”

Per il calcio "c'è la necessità di maggiori precisazioni, rispetto ai protocolli. Oggi c'è una recrudescenza in corso dell'epidemia, andare a cercarsi guai è un qualcosa che va oltre l'opportunità. Dire che è possibile una quarantena soft dei calciatori, perché c'è un interesse superiore, non mi sembra adeguato. Un conto è la quarantena soft per un chirurgo che deve operare e che è difficilmente sostituibile, altro conto è farla per i calciatori". Lo sostiene Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, intervenuto alla trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus.

Andrea Crisanti: "A scuola bisogna non far entrare i potenzialmente positivi: bisogna abbassare la soglia della temperatura e far sì che ...

Parla il virologo Giovanni Di Perri. «Paghiamo l'effetto vacanze, ma non solo». Età media ancora bassa: «Il rischio arriva dai ristoranti: tutti quelli a cui facciamo tamponi arriva da cene»

Andrea Crisanti: "A scuola bisogna non far entrare i potenzialmente positivi: bisogna abbassare la soglia della temperatura e far sì che ..." Parla il virologo Giovanni Di Perri. «Paghiamo l'effetto vacanze, ma non solo». Età media ancora bassa: «Il rischio arriva dai ristoranti: tutti quelli a cui facciamo tamponi arriva da cene»