Com’è New York vista dallo spazio

Oltre 8 milioni di persone stipate in poco più di 750 chilometri quadrati: le avete tutte sotto il vostro sguardo, grazie a questa immagine realizzata dalla sonda Sentinel 2 dell'Agenzia spaziale europea dall'orbita terrestre. Dove ci troviamo? Sopra New York City, la città più popolosa degli Stati Uniti. Al centro della scena c'è Manhattan, separata dal resto del territorio dai fiumi Hudson, East e Harlem. Al centro dell'isola spicca la superficie verde e squadrata di Central Park, un must per chi visita la città, e si nota distintamente anche il laghetto al suo interno. A destra nell'immagine, troviamo invece i quartieri (per meglio dire i borough) di Brooklyn e Queens, ed è facile individuare il Jfk, o John F. Kennedy International Airport, uno degli hub più ...

