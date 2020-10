Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative dell’ultimo giorno (Di lunedì 5 ottobre 2020) Calciomercato LIVE: tutte le trattative concluse e in dirittura d’arrivo nell’ultimo giorno della sessione estiva in Italia 11:00 Visite mediche per Douglas Costa – Secondo la redazione tedesca di Sky, Douglas Costa svolgerà le visite mediche a Torino e poi partirà verso Monaco per firmare il contratto che lo legherà al Bayern. 10:45 Darmian all’Inter, ufficiale – L’Inter ha depositato in Lega Calcio il contratto di Matteo Darmian. 10:30 Traoré resta all’Atalanta – Come riferito da Fabrizio Romano, Amad Traoré resterà all’Atalanta almeno fino a Gennaio nonostante fosse stato già trovato un accordo con il Patma. 10:00 Mihaila al Parma – Il Parma ha ufficializzato l’acquisto di Valentin ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020)leconcluse e in dirittura d’arrivo nell’ultimodella sessione estiva in Italia 11:00 Visite mediche per Douglas Costa – Secondo la redazione tedesca di Sky, Douglas Costa svolgerà le visite mediche a Torino e poi partirà verso Monaco per firmare il contratto che lo legherà al Bayern. 10:45 Darmian all’Inter, ufficiale – L’Inter ha depositato in Lega Calcio il contratto di Matteo Darmian. 10:30 Traoré resta all’Atalanta – Come riferito da Fabrizio Romano, Amad Traoré resterà all’Atalanta almeno fino a Gennaio nonostante fosse stato già trovato un accordo con il Patma. 10:00 Mihaila al Parma – Il Parma ha ufficializzato l’acquisto di Valentin ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato, quando la Serie A compra dal Real Madrid: tutti gli acquisti Sky Sport Atalanta, partenza da record: punteggio pieno, testa della classifica e tanti goal

mentre in Serie A l’Atalanta è stata la prima. Tanto entusiasmo, tanto ottimismo e siamo solo all’inizio.

