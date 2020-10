Calciomercato Juventus, arriva Chiesa: UFFICIALE il colpo dalla Fiorentina (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non poteva esserci ultimo giorno di mercato senza fuochi d’artificio. Quest’anno è stata la Juventus che proprio a ridosso della chiusura della finestra ha fatto il super colpo. Dopo aver ufficializzato la cessione di Douglas Costa al Bayern Monaco e quella di Mattia De Sciglio all’Olimpique Lione, i bianconeri hanno fatto l’ultimo grande innesto. Finalmente Federico Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus. L’esterno italiano passa alla Vecchia Signora con la formula del prestito biennale che può diventare obbligo a condizioni favorevoli. Il costo del prestito è di 2 milioni per il primo anno e 8 milioni per il secondo, con riscatto fissato a 40 milioni più 10 eventuali di bonus. Queste sono le cifre già preannunciate, e anche confermate ora da ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non poteva esserci ultimo giorno di mercato senza fuochi d’artificio. Quest’anno è stata lache proprio a ridosso della chiusura della finestra ha fatto il super. Dopo aver ufficializzato la cessione di Douglas Costa al Bayern Monaco e quella di Mattia De Sciglio all’Olimpique Lione, i bianconeri hanno fatto l’ultimo grande innesto. Finalmente Federicoè un nuovo giocatore della. L’esterno italiano passa alla Vecchia Signora con la formula del prestito biennale che può diventare obbligo a condizioni favorevoli. Il costo del prestito è di 2 milioni per il primo anno e 8 milioni per il secondo, con riscatto fissato a 40 milioni più 10 eventuali di bonus. Queste sono le cifre già preannunciate, e anche confermate ora da ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, operazione ai dettagli con il #Lione per #DeSciglio - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Chiesa, accordo trovato tra Juventus e Fiorentina Operazione da 50 milioni, prestito con obbligo… - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, visite mediche per #Chiesa. VIDEO - TuttoJuve24 : ?? Ecco il comunicato ufficiale per #Chiesa alla #Juve ?? Cifre e dettagli dell'affare dalla #Fiorentina ????… - Eurosport_IT : Douglas Costa torna al Bayern Monaco, prestito secco per una stagione ???????? #Calciomercato | #Juventus |… -