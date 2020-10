Calciomercato Inter, ultimo assalto a Moses: c'è uno spiraglio (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'Inter sta tentando un ultimo disperato assalto a Moses. Se al termine di una lunga nottata di trattative il discorso sembrava chiuso, adesso si è riaccesa una timida speranza e si torna all'attacco. ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'sta tentando undisperato. Se al termine di una lunga nottata di trattative il discorso sembrava chiuso, adesso si; riaccesa una timida speranza e si torna all'attacco. ...

Advertising

Inter : ?? | ANNUNCIO Matteo @DarmianOfficial è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato ?? - DiMarzio : Il @acmilan spinge per #Rudiger, l’@inter rivuole #Moses in prestito, entrambi dal @ChelseaFC #calciomercato @SkySport - DiMarzio : Il @TorinoFC_1906 sta cercando di convincere anche @joaome17 dell’@Inter #calciomercato @SkySport - irfanapma11 : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO Matteo @DarmianOfficial è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato ?? - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: GdS - Inter-Chelsea, ecco il nodo per Moses: 'Conte lo ha chiesto perché non vuole più...' - -