Anzio | 2 nuovi casi di Coronavirus | arrivano a 50 i positivi

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Aggiornamento cittadinial Covid-19, lunedì 5 ottobre Al momento i cittadinial, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diventati 50, con dueregistrati in questi giorni. (9 ricoverati in ospedale e 41 in isolamento domiciliare). Si invita la cittadinanza a rispettare l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e tutte le varie prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus. Lo comunica in una nota il Sindaco di, Candido De Angelis. su Il Corriere della Città.

Al momento i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell'Asl Roma 6, sono diventati 50, con due nuovi casi registrati in questi giorni. (9 ricoverati in ospedale e 41 in ...