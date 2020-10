Una Vita, anticipazioni: Camino è stata violentata (Di domenica 4 ottobre 2020) Camino ed Emilio - Una Vita Nelle puntate di Una Vita in onda dal 4 al 10 ottobre 2020 emergerà, finalmente, qual è il segreto della famiglia Pasamar. Attraverso una serie di flashback, sarà infatti chiaro ai telespettatori che la giovane Camino (Aria Bedmar) ha perso per un determinato periodo l’uso della parola a seguito della violenza subita da Federico Valdeza, il signorino delle terre di Santander dove la madre Felicia (Susana Soleto) lavorava. Un ragazzo ucciso accidentalmente dal fratello Emilio (Josè Pastor) al termine di uno scontro fisico. Un particolare di cui sarà a conoscenza soltanto Copernico Ledesma (Carlos Kaniowski) che, per non parlare con le autorità del “crimine”, esigerà che Emilio contragga matrimonio con la figlia Angelines (Sara ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 4 ottobre 2020)ed Emilio - UnaNelle puntate di Unain onda dal 4 al 10 ottobre 2020 emergerà, finalmente, qual è il segreto della famiglia Pasamar. Attraverso una serie di flashback, sarà infatti chiaro ai telespettatori che la giovane(Aria Bedmar) ha perso per un determinato periodo l’uso della parola a seguito della violenza subita da Federico Valdeza, il signorino delle terre di Santander dove la madre Felicia (Susana Soleto) lavorava. Un ragazzo ucciso accidentalmente dal fratello Emilio (Josè Pastor) al termine di uno scontro fisico. Un particolare di cui sarà a conoscenza soltanto Copernico Ledesma (Carlos Kaniowski) che, per non parlare con le autorità del “crimine”, esigerà che Emilio contragga matrimonio con la figlia Angelines (Sara ...

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una Vita, anticipazioni 4 ottobre: la tragedia di Camino SoloDonna Scoperti neuroni “intatti” in una vittima della storica eruzione del Vesuvio

Una ricerca multidisciplinare, pubblica su PLoSONE, annuncia la scoperta a Ercolano di neuroni nel cervello vetrificato di una vittima dell'eruzione vulcanica.

Oltre l'ombra di un mondo chiuso: la fraternità nella nuova Enciclica di Francesco

Omnes fratres, fratelli tutti. Partendo dall'ammonimento di San Francesco, nella sua terza Enciclica il pontefice richiama l'esigenza di «far rinascere un’aspirazione mondiale alla fraternità». Un'Enc ...

