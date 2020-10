"Un messaggio di giustizia poetica". Orrore di Carofiglio contro Trump contagiato: fino a dove si spinge (Di domenica 4 ottobre 2020) Intervistato da Telecinquestelle (la dicitura originaria, La7, è notoriamente in disuso) l'ex magistrato Gianrico Carofiglio ha tirato in mezzo tutto, da Aristotele all'Amleto di Shakespeare e su su fino agli eruditi inglesi settecenteschi, per giustificare "l'ironia del tutto sobria" (testuale) con cui ha salutato la notizia del contagio da Coronavirus sofferto da Donald Trump: «un messaggio di giustizia poetica». Che in versione post-aristotelica suona pressappoco così: «Sei un mezzo gangster sbruffone che sottovalutava l'epidemia? E mo' so' cazzi tui». Se si trattasse soltanto dell'uscita non proprio felicissima di Carofiglio, questo celebrato scrittore che con qualche sollievo non immaginiamo più intento a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Intervistato da Telecinquestelle (la dicitura originaria, La7, è notoriamente in disuso) l'ex magistrato Gianricoha tirato in mezzo tutto, da Aristotele all'Amleto di Shakespeare e su suagli eruditi inglesi settecenteschi, per giustificare "l'ironia del tutto sobria" (testuale) con cui ha salutato la notizia del contagio da Coronavirus sofferto da Donald: «undi». Che in versione post-aristotelica suona pressappoco così: «Sei un mezzo gangster sbruffone che sottovalutava l'epidemia? E mo' so' cazzi tui». Se si trattasse soltanto dell'uscita non proprio felicissima di, questo celebrato scrittore che con qualche sollievo non immaginiamo più intento a ...

Mov5Stelle : Ecco i primi bonifici ai risparmiatori traditi. Giustizia è fatta! Leggi il messaggio di @ale_villarosa ??… - dederjca : @Smalldoll13 ognuno ha delle reazioni diverse. Magari Enock non voleva litigare perché come ha detto lui Fulvio è u… - luciensabre : RT @GianricoCarof: Gli auguri di completa guarigione valgono per chiunque. Tanto premesso, è impossibile non percepire il potente messaggio… - PatriziaF68 : RT @PossibileIt: 'Le lezioni iniziano oggi. E #PatrickZaki, uno dei nostri studenti del Master Gemma, non sarà con noi. Chiediamo libertà e… - MicheleCafagna3 : RT @GianricoCarof: Gli auguri di completa guarigione valgono per chiunque. Tanto premesso, è impossibile non percepire il potente messaggio… -